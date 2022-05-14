У "ДНР" збираються мобілізувати жінок (документ) [ Редагувати ]
На захопленій рашистами частині Донеччини окупаційна влада хоче "мобілізувати" жінок. Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.
Користувачі публікують відповідний документ, який окупанти розсилають на місцеві підприємства. У листі від керівників вимагають надати списки працевлаштованих жінок у віці 18-45 років, для збору відомостей та подальшої мобілізації.
Нагадаємо, що володимир путін не наважився на загальну мобілізацію у росії.
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