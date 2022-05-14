На захопленій рашистами частині Донеччини окупаційна влада хоче "мобілізувати" жінок. Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.

Користувачі публікують відповідний документ, який окупанти розсилають на місцеві підприємства. У листі від керівників вимагають надати списки працевлаштованих жінок у віці 18-45 років, для збору відомостей та подальшої мобілізації.

Нагадаємо, що володимир путін не наважився на загальну мобілізацію у росії.