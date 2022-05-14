Форвард мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовськи після матчу 34-го туру чемпіонату Німеччини проти "Вольфсбурга" заявив про намір змінити клубну прописку.

Про це у Twitter повідомляє Viaplay.

"Цілком можливо, що це була моя остання гра у футболці "Баварії". Я не можу говорити зі стовідсотковою впевненістю, але цілком імовірно, що так воно і є. Ми хочемо знайти найкраще рішення для мене та клубу", - сказав 33-річний нападник.

У поточному сезоні Левандовськи став найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини, забивши у 34 матчах 35 м'ячів. Таке досягнення підкорилося йому всьоме в кар'єрі.