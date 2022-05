Команда Фінляндії з рахунком 4:3 в овертаймі обіграла збірну Канади і вчетверте в історії стала чемпіоном світу з хокею. Зустріч відбулася у фінському Тампере на стадіоні "Нокіа-Арена".

У складі фінської збірної шайби закинули Мікаель Гранлунд (45-а та 46-а хвилини) і Йоель Армія (55). В овертаймі відзначився Сакарі Маннінен (67).

У складі канадців шайби на свій рахунок записали Ділан Козенс (25), Зак Уайтклауд (58) та Макс Комтуа (59). Після другої пропущеної шайби через травму з льоду пішов канадський воротар Кріс Дріджер, якого замінив Метт Томкінс.

Stanley Cup: 🏆

Olympic gold medal: 🥇#IIHFWorlds title: 🥇



Valtteri Filppula is the first Finn to win Olympic gold, the Stanley Cup, and #IIHFWorlds gold.



Welcome to the Triple Gold Club, captain 🇫🇮#FINCAN #IIHFWorlds @leijonat pic.twitter.com/moGqmY4fw1