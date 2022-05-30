Команда Фінляндії з рахунком 4:3 в овертаймі обіграла збірну Канади і вчетверте в історії стала чемпіоном світу з хокею. Зустріч відбулася у фінському Тампере на стадіоні "Нокіа-Арена".

У складі фінської збірної шайби закинули Мікаель Гранлунд (45-а та 46-а хвилини) і Йоель Армія (55). В овертаймі відзначився Сакарі Маннінен (67).

У складі канадців шайби на свій рахунок записали Ділан Козенс (25), Зак Уайтклауд (58) та Макс Комтуа (59). Після другої пропущеної шайби через травму з льоду пішов канадський воротар Кріс Дріджер, якого замінив Метт Томкінс.

Stanley Cup: 🏆

Olympic gold medal: 🥇#IIHFWorlds title: 🥇



Valtteri Filppula is the first Finn to win Olympic gold, the Stanley Cup, and #IIHFWorlds gold.



Welcome to the Triple Gold Club, captain 🇫🇮#FINCAN #IIHFWorlds @leijonat pic.twitter.com/moGqmY4fw1 — IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2022

У півфіналі Канада переграла Чехію (6:1), а Фінляндія - США (4:3). Це був третій поспіль фінал чемпіонатів світу, який звів збірні Канади та Фінляндії.

Фіни вигравали першість світу з хокею у 1995, 2011 та 2019 роках. Фінські хокеїсти десять разів виборювали срібні нагороди і три рази - бронзові. На Олімпіаді в Пекіні у лютому збірна Фінляндії виграла "золото".

Нагадаємо, що росію та білорусь виключили з чемпіонату світу з хокею в 2023 році.