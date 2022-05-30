Onyx випустила планшет на електронному чорнилі Boox Note Air 2 Plus (відео) [ Редагувати ]
Компанія Onyx, яка спеціалізується на електронних книгах, випустила Boox Note Air 2 Plus - гаджет, який поєднує функції електронної книги та планшета.
Екран діагоналлю 10,3 дюйма з роздільною здатністю 1404 x 1872 пікселів відображає до 16 відтінків сірого. І підтримує сенсорне керування та роботу зі стилусом Boox Pen Plus, розпізнаючи 4096 рівнів сили натискання.
Електронна книга отримала процесор Qualcomm Snapdragon у поєднанні з 4 Гб оперативної та 64 Гб вбудованої пам'яті.
Вбудований акумулятор ємністю 3700 мА•год забезпечує до чотирьох тижнів роботи без підзарядки. "Читалка" підтримує бездротові протоколи Wi-Fi та Bluetooth 5.0.
Onyx Boox Note Air 2 Plus працює на операційній системі Android 11 і вже доступний для замовлення. Вартість пристрою - $500.
До читалки-планшета пропонуються фірмові чохли, які кріпляться до магній-алюмінієвого корпусу з допомогою магнітів.
Раніше "Подробиці" писали про нові електронні книги від американської мережі книгарень Barnes & Noble - Nook GlowLight 4, а також китайської компанії Xiaomi - InkPalm 5.
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