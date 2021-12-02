Barnes & Noble выпустила новую электронную книгу Nook GlowLight 4 [ Редактировать ]
Источник: Barnes & Noble
Крупнейшая в США книжная сеть Barnes & Noble представила новую фирменную электронную книгу - Nook GlowLight 4. Об этом сообщается на сайте компании.
Новая "читалка" выполнена в черном корпусе с покрытием софт-тач, она получила устойчивый к царапинам 6-дюймовый дисплей с разрешением 300 точек на дюйм на основе технологии электронной бумаги E-Ink. Предусмотрена подсветка GlowLight с режимом Night Mode для чтения в темное время суток.
Электронная книга, имеющая 32 Гб встроенной памяти, поддерживает файлы стандартов ePub, PDF, Adobe DRM ePub/PDF, JPG, GIF, PNG и BMP. Для зарядки и загрузки файлов предусмотрен разъем USB Type-C.
В США электронная книга Nook GlowLight 4 доступна в продаже с 8 декабря за $150, за $20 к ней можно докупить фирменные разноцветные защитные футляры.
Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали ТОП-10 самых популярных книг на русском языке.
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