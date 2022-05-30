Сєвєродонецьк свій 88 день народження зустрів численними бомбардуваннями, новими жертвами та зруйнованими будинками. Так рашисти "привітали" місто хіміків. Нині Сєвєр, як часто називають його місцеві, фактично зруйнований. Жодне підприємство не працює, а з-понад 100 довоєнних тисяч жителів залишилося не більше 15. Та й ті уже четвертий місяць живуть у бомбосховищах та підвалах.

Але нинішній обласний центр Луганщини - під українським прапором. Збройні Сили України перетворюють його на ще одне місто героїв. Про оборону східних рубежів держави - Євген Соломін.

Сєвєродонецьк окупанти знову хотіли підкорити у День міста. Влаштували атаки із землі та повітря, гатили з артилерії та авіації. Потім - штурм. Результат - нульовий.

Идет жесткий бой! *** атакают, слава Украине! Выживем! Будем жить!

Купа вбитих росіян - і чергова сакральна дата не спрацювала.

Інститут вивчення війни, США:

путін кидає людей на Сєвєродонецьк, вважаючи, що взяття міста вплине на результат війни. Ціна, яку вони платять, невідповідна реальній оперативній чи стратегічній вигоді. Взяття Сєвєродонецька може відкрити росії логістичну лінію постачання підтримки операцій на заході. Проте війська рф, сконцентрувавши увагу на одному місті Луганщини, вигідні шляхи вже втратили.

Місце, де вдалося закріпитися російській ДРГ - готель "Мир" - на околицях Сєвєродонецька. Та невдовзі загарбникам прийде… рахунок за проживання та псування майна. Від Збройних Сил.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Відкинули свинособак в районі Комишувахи Попаснянського району, в Тошківці наші тримають лінію захисту, лінію оборони. Перемога буде за нами. Головне не опускати руки, а свинособак ми вже скоро виженемо з нашої землі.

Відкинули ворога і від дороги "Лисичанськ-Бахмут". Її рашисти хотіли перерізати, щоб унеможливити перевезення гуманітарних вантажів. Їздити трасою і тепер небезпечно, проте стріляють тут в рази менше. Проїзд в обидва боки є - і це головне.

Я не знаю куди я їду, як я буду жити. (плаче) Давай, малішка, осторожно, давай (грузят детей)

Валентина Прокопівна жила разом з чоловіком. Обом під 80. У квартирі пересиджували всі жахіття бомбардування - у підвали не виходили, бо обидва з інвалідністю. Вже не раз прощались один з одним та з життям. Щойно з'явився зв'язок - зателефонували у поліцію і просто волали про евакуацію.

Я ніколи не думала, що побачу мир і людей біля себе і ноги вам цілую, що ви такі смілі, що ви такі отважні, що вам хватає сили трати на нас!

За приблизними підрахунками на підконтрольній Україні території Луганщини лишається до 20 тисяч людей.

Здесь наша родина. Здесь ми родились и выросли. Почему ми должны уезжать?

Люди обирають життя в підвалах та бомбосховищах.

Темно, сиро, сороконожки лазят. Сами сделали вот. Дождевую воду собираем.

Гуманітарна допомога - це єдина можливість вижити. Крамниці, аптеки, базари - розбомблені. Світла, води, газу немає. Вдосталь лише російських ракет та обстрілів...

Минула доба на фронті додала 13 зруйнованих будинків у Сєвєродонецьку, 11 - у Гірському, 7 - у Тошківці, є знищені житла у Врубівці та Нирковому. Нашим бійцям вдалося провести низку успішних операцій та знищити кілька танків ворога.

На Донеччині Бахмутський та Краматорський райони через постійні обстріли залишилися без електрики. Окупанти пошкодили високовольтну лінію. Через це під землею були заблоковані гірники.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

115 торецьких гірників залишились під землею: 112 на шахті "Центральній", 3 на шахті "Торецькій". Адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню. В умовах активних бойових дій перебої з подачею електрики та води - неминучі. Ще раз закликаю всіх евакуюватися!

Під ворожим вогнем правоохоронці, рятувальники та військові вивозять цивільних з лінії фронту і на Донеччині.

Ігор Угнівенко, керівник відділення поліції №3 Краматорського РВ у м. Лиман:

Були артобстріли Райгородка та й Миколаївки також, і Донецького також. Лінія фронту змінюється і ускладнюється.

Для росіян мирні українці - лише мішені. Через це на лінії фронту немає безпечних місць.

Стой на месте, на точке сбора! Если кого-то не заберем, определимся.

Під ударами окупантів - традиційно Мар'їнка, Костянтинівка, Вугледар.

Ничего не осталось здесь, смотри!

Окупанти штурмували напрямок Пасіка-Богородичне, але безрезультатно. Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів села Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля. Окремі підрозділи росіян виведені за межі Лиману.

Он на горизонті бачимо, як палає Лиман, за який точаться бої.

Не припиняє рашистська армія обстрілювати й житлові масиви Авдіївки.

Ворог не припиняє наступальних дій на східному фронті. Наші ж воїни очікують нового озброєння, щоб відправити всю російську армію - за їхнім кораблем.