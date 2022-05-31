ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти росії [ Редагувати ]
Ембарго ЄС на імпорт російської нафти не торкнеться Угорщини.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Facebook.
Раніше Угорщина блокувала ініціативу щодо ембарго російської нафти.
"Угоду досягнуто. Угорщина звільнена від нафтового ембарго", - написав Орбан.
Нагадаємо, лідери країн ЄС домовилися про часткове нафтове ембарго проти росії.
Ембарго ЄС на нафту з РФ не поширюватиметься на постачання трубопроводом.
У шостий пакет санкцій входять, зокрема, відключення "Сбербанку" від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT і заборона на мовлення в ЄС ще трьох російських державних ЗМІ.
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