Чернівецькі піротехніки повернулися з деокупованої території та розповіли як рашисти маскують вибухівку [ Редагувати ]
Київщина усипана мінами, гранатами та іншими снарядами російської окупаційної армії. Піротехніки ці території постійно розміновують, людям же радять бути дуже обереженими. З деокупованої території повернулися чернівецькі піротехніки.
Нашій Ользі Лучек сапери розповіли, як рашисти маскують вибухівку. І це варто знати кожному.
ФАБ-500. Це фугасно-авіаційна бомба. Такими з-поміж інших снарядів рашисти обстрілювали Київщину. Вага однієї такої - півтони. Саме її вперше в житті довелося знешкоджувати Михайлові. І якщо у мирний час у Чернівецькій області за рік знаходили десь півтори сотні боєприпасів попередніх світових війн, то лише за 47 діб у Броварському районі він зі своєю командою піротехніків знешкодили майже пів тисячі вибухонебезпечних предметів.
Михайло Гадзіна, начальник групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України в Чернівецькій області:
По край дороги стояли мінометні міни на фугасі, що коли техніка рухається, може вибухнути, їх знешкоджували на місці, прямо біля дороги знищували. Були такі випадки, що і розтяжки ставили, і снаряди були, лежали на території господарства, біля хати, в городі, в підвалах і гранати знаходили.
Через дії російських військових зараз заміновано близько половини території України. І навіть коли тікали, вони лишали про себе смертельну згадку.
Михайло Гадзіна, начальник групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України в Чернівецькій області:
Такий кусочок парку і дорога, і там ніколи не було піску, а от появився пісок присипаний в цьому парку на дорозі, ми там знайшли протитанкову міну, потім стояли два снаряди на фугасі, дальше розтяжка, Ф1 граната була примотана до дерева і за цією гранатою ще одна протитанкова міна була на дорозі закопана. Знаходили найчастіше протитанкові міни на польових дорогах, де от могла пройти наша техніка, вони мінували ці дороги.
Нагостювавшись в оселях українців, російські окупанти лишали вибухівку - під ліжками чи на полицях підвалів, де стояли раніше консервовані банки, розповідають піротехніки.
Михайло Гадзіна, начальник групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України в Чернівецькій області:
Протитанкові міни, які ми знаходили, всі були у бойовому положенні. Тут були в грунті і прикопані. Візуально їх не побачиш. Тільки треба було йти з приладом пошуку і так ми їх виявляли.
Піротехніки вкотре нагадують українцям про обережність. І наголошують: в жодному разі не брати до рук незнайомі предмети, а одразу телефонувати на 101. Зараз ж у чернівецьких саперів відбулася ротація. Вони спілкуються з колегами, кожен ділиться набутим досвідом. І незабаром знову вирушать на інші деокуповані території, аби розчистити їх від російських мін, розтяжок та снарядів. Кажуть, їхній найбільший захист - це підтримка і молитви рідних, котрі чекають вдома. У Михайла - це 7-річний син, котрий мріє стати як тато - піротехніком.
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