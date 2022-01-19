Билет на финал будет стоить минимум $604 Источник: ФИФА

В среду, 19 января, начался первый этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу, финальная часть которого состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Продажи билетов на ЧМ-2022 будут проходить в три этапа:

На первом этапе, который продлится до 8 февраля, можно подать заявление на приобретение билетов на официальном сайте FIFA. Если число заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться путем жеребьевки.

Второй этап будет проходить до жеребьевки группового этапа Мундиаля, которая состоится 1 апреля. Болельщики смогут купить билеты в порядке живой очереди.

Третий этап пройдет после жеребьевки. Тогда в продажу поступят оставшиеся билеты.

Один человек может купить 28 билетов, или не более четырех на один матч.

Доступно несколько вариантов покупки: билеты на отдельный матч, серия "Моя команда", которая позволит посещать матчи любимой команды, серия "Финальная", которая позволит смотреть полуфиналы и финалы, а также серия "Мой стадион", чтобы смотреть все матчи на выбранном стадионе. VIP-cерия "Легендарная", которая позволяет смотреть 19 матчей на стадионах "Лусейл" и "Аль Байт", уже распродана.

Цены билетов на матчи группового этапа:

для иностранных болельщиков - 250-800 катарских риалов ($69-$220);

для местных жителей - 40 катарских риалов ($11).

Билет на финальный матч для местных будет стоить 750 катарских риалов ($206), для иностранцев - 2200-5850 катарских риалов ($604-1,6 тыс.).

Самые дешевые билеты на матчи мирового первенства были на ЧМ-1986 в Мексике - $11 ($3 по тогдашнему курсу).

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