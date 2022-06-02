Дбати про майбутнє вчать у Чернівцях. Вимушеним переселенцям там допомагають втілити бізнес-ідеї - почати власну справу або ж дистанційно налагодити роботу свого підприємства. Безкоштовні курси проводять науковці-економісти Чернівецького національного університету.

Слухачам дають практичні поради з підприємництва, проводять тренінги й консультації з місцевими бізнесменами. Усе це заради того, щоб вимушені переселенці змогли реалізувати себе на новому місці.

У час війни й дистанційного навчання економічний факультет Чернівецького національного університету - ожив. 25 вимушених переселенців - працівників заводів, підприємців та чиновників з Харківщини, Донецька і Києва сіли за парти. Здобувати знання з економіки та підприємництва.

Олександр Пилипенко, керівник відділу заводу з Харкова:

Якщо є година вільного часу, чому б ні? Можна піти для себе взнати щось нове.

Олександр керував одним із відділів харківського заводу з виробництва будматеріалів і техніки для полів. У Чернівцях харків'янин працює дистанційно і шукає альтернативні можливості для роботи свого підприємства.

Олександр Пилипенко, керівник відділу заводу з Харкова:

Ми дуже багато приймали в Одеський порт, зараз Одеський порт не працює. Ми не можемо це робити. Ми користувались залізничними шляхами, вони зараз теж мають деякі проблеми. По мірі можливості ми готуємо щось нове. Якийсь інший напрям. Бо є люди, є устаткування. Треба знайти місце.

Закохана в Харків Євгенія через напад рашистів забрала двох маленьких дітей і поїхала з міста. Там залишився чоловік, улюблена робота і невеличкий бізнес родини.

Євгенія, переселенка з Харкова:

В нас був свій маленький бізнес, та я ще працювала у Харківському аеропорті. Це моє захоплення, моя улюблена робота була, але зараз її теж немає.

Після непростої адаптації Євгенія вирішила діяти. І курси підприємництва дали натхнення.

Євгенія, переселенка з Харкова:

Треба щось робити далі, повертатись туди і страшно, та й економічно невигідно. Якщо буде якась можливість, та прийдуть якісь ідеї. Є сенс робити це тут.

Теорія, максимум практики та консультації з місцевими підприємцями. На економічному факультеті з майбутніми слухачами курсу проводили співбесіди, обираючи найбільш вмотивованих.

Руслан Білоскурський, декан економічного факультету ЧНУ:

В нас є мешканці уже зруйнованих міст. Ми б хотіли, щоб Чернівці стали домом для них. І не просто домом, а місцем, де вони могли б реалізовувати свої амбіції. А для нас, для міста, я вважаю, це надзвичайно хороша річ. Тому що це є додаткові трудові ресурси. Підприємці - це ж самозайняті люди, платники. Це - двигун економіки.

Викладачі зізнаються: для них - то справжня розкіш спілкування. Від гостей з різних міст вони й самі дізнаються чимало нового. Слухачам натомість дають практичні поради.

Наталія Бак, доцент кафедри фінансів та кредиту ЧНУ:

Де знаходиться яка установа, куди звернутись, навіть як по місту переміщатись. Я, наприклад, раджу велосипедом чи самоходом, що дуже незвично для жителів Києва чи з Харківської області.

Курси підприємництва безкоштовні, а триватимуть протягом місяця.