Продовольча безпека. На Запоріжжі аграрії працюють на полях під звуки ворожих обстрілів. До того ж окупанти заблокували порти, через які фермери доставляли продукцію. А на тимчасово окупованих територіях Запорізької області рашисти взагалі знищують або викрадають зерно та сільгосптехніку. Більше про те, з якими проблемами зіткнулися аграрії - дивіться у сюжеті Інни Гогой.

Робочий день у механізатора Артура починається зі світанком. У такий ранній час він вже нарізає кола у полі. Поки не почалася спека потрібно встигнути обробити соняшник, аби бур'яни не проросли.

Артур Борисов, механізатор:

Почвенник вносим от бурьяна и в то же время там всякие добавки добавляются, чтоб как-то поддержать подсолнух, чтоб рос дальше.

На агропідприємстві розповідають, у такій роботі важливий температурний режим, тому найкращий час для оприскування - ніч. Раніше за таким графіком і працювали, але війна змусила його змінити.

Сергій Костенко, агроном:

У нас в основном були нічні зміни, зараз скоректіруєм, ну там працюємо рано в ранці, а так все добре.

А ще доводиться працювати на полях, обережно, адже повсякчас чути як гатить рашистська артилерія.

Артур Борисов, механізатор:

Каждый день гремит слышно хорошо. Ну работаем, а что делать.

Вплинула війна не лише на робочий графік, розповідають аграрії. Чималих збитків зазнали господарства, які знаходяться на території бойових дій. Зокрема, працівники цього підприємства не мають зараз можливості обробляти поля у Пологівському районі. Єдине, що вдалося, забрати зерно зі складів та евакуювати техніку, побиту ворожими снарядами.

Геннадій Марич, керівник сільгосппідприємства:

Сьогодні сім тисяч га землі у Пологівському районі ми не обробляємо, тому що йдуть, на нашій території йдуть воєнні дії. Фактично ми посіяли озимі культури, а ярові вже не сіяли і те, що посіяно з озимих культур, воно пропаде, тому що ми в поле вже не заїдемо.

В обласній військовій адміністрації закликають аграріїв фіксувати усі злочини, які чинять окупанти. Зокрема, щодо пошкодження чи викрадення техніки або зерна.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Карні справи порушуються і відповідно потім в ході слідства встановлюються конкретні збитки з експертизами, з усіма діями, які мають бути в цьому контексті зроблені і не тільки фермерів це торкається.

А це вже директор тієї ж агрофірми веде нас до складів, які мали б готувати вже під майбутній врожай. Але зробити цього не можуть. Бо тут зберігається близько 5 тисяч тонн соняшника, який просто нема куди подіти. Проблема із реалізацією товару - бо рашисти заблокували порти, через які збували продукцію.

Геннадій Марич, керівник сільгосппідприємства:

Через деякий час, єслі ми не реалізуємо, воно фактично пропаде і це буде вимушені його утілізіровать ілі шо. Єслі ми не вивеземо його куда-то, я не знаю, за кордон.

Втім попри усі складнощі, з якими довелося зіткнутися, запорізькі аграрії обіцяють, без врожаю область не залишиться. У цьому районі вже посіяли ранні зернові, збільшили площі під ярий ячмінь та пшеницю. Головне, кажуть фермери, щоб погода не підвела.