ЗСУ відбили штурм під Сєверодонецьком [ Редагувати ]
На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріл позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
ЗСУ відбили спробу штурму, в центрі міста йдуть бої.
Зокрема, обстріли з боку окупантів велися в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка та Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів поблизу Мирної Долини.
У районі Метелкіно та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. У центральній частині Сєверодонецька продовжуються бої.
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