Instagram запускає нову функцію, яка допоможе шукати зниклих дітей [ Редагувати ]
Instagram запускає систему оповіщення AMBER Alerts. Вона допомагатиме шукати зниклих дітей. Про це пише пресслужба Meta.
Нову функцію запустили вже 1 червня й найближчим часом вона стане доступною в 25 країнах.
"Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли на пошуки приходить більше людей, особливо в перші кілька годин. З цим оновленням, якщо правоохоронні органи активують оповіщення AMBER Alert і ви знаходитесь у вказаній області пошуку, оповіщення тепер з'явиться у вашій стрічці Instagram ", - пише пресслужба компанії.
В оголошенні можна розмістити доволі важливу інформацію про зниклу дитину:
- фотографію;
- опис;
- місце викрадення;
- та інше.
Інформація відображуватиметься у всіх користувачів, які знаходяться поблизу району, де зникла дитина.
Вже через декілька тижнів функція запрацює й в Україні.
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