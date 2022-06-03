Instagram запускає систему оповіщення AMBER Alerts. Вона допомагатиме шукати зниклих дітей. Про це пише пресслужба Meta.

Нову функцію запустили вже 1 червня й найближчим часом вона стане доступною в 25 країнах.

"Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли на пошуки приходить більше людей, особливо в перші кілька годин. З цим оновленням, якщо правоохоронні органи активують оповіщення AMBER Alert і ви знаходитесь у вказаній області пошуку, оповіщення тепер з'явиться у вашій стрічці Instagram ", - пише пресслужба компанії.

В оголошенні можна розмістити доволі важливу інформацію про зниклу дитину:

фотографію;

опис;

місце викрадення;

та інше.

Інформація відображуватиметься у всіх користувачів, які знаходяться поблизу району, де зникла дитина.

Вже через декілька тижнів функція запрацює й в Україні.