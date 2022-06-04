Село, яке врятувало Київ. Саме так зараз говорять про Демидів. Аби не пропустити ворожі колони, які йшли в столицю, люди підірвали дамбу - і фактично, поставили під удар себе, затопивши своє село.

Тож як живе Демидів, і як він, власне, зберіг столицю - подивіться репортаж.

Затоплені обійстя і вулиці. Це Демидів. Село, яке врятувало Київ. Тут я був місяц тому. Дороги перетворилися на водні канали - було легше пропливти, ніж проїхати.

Про те, що це долина - нагадують хіба верхівки дерев, які ледь стирчать з води. Колись тут місцеві випасали худобу. Нині можна навіть із аквалангом пірнати, глибина - дозволяє.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Цю дамбу підірвали 25-го лютого і через те, що київське водосховище знаходиться на 6 метрів вище, ніж річка Ірпінь, вода пішла назад і затопила прилеглі території.

Володимир, електрик насосної станції:

Треба було вирівняти тиск, щоб був рівень річіки Ірпінь і рівень моря однаковий. Тоді тільки одне було рішення - взірвати щит.

І саме це рішення зупинило масовий прохід ворожої техніки в бік Києва. Через затоплення долини окупанти змінили навіть вогневі позиції на незручні. А далі - були змушені тікати. Втім, велика вода, рятуючи столицю, наробила й великої біди. Від повного затоплення Демидів врятувала гребля. Але і вона не змогла витримати такого навантаження.

Не чекаючи допомоги, люди самі почали рятувати свої будинки. Встановили помпи і взялися відкачувати воду.

Володимир, житель села Демидів:

Я, допустім нашому керівництву розказую, вони говорять, що це напрасний труд, що ми робим. Але ми спасли будинки і пока там відремонтують ту станцію, у людей є можливість десь перебувать.

Ці кадри - ми зафільмували ще місяц тому. На своєму подвір'ї пані Наталія показує мені наслідки затоплення.

В нас води було у дворі ось так. В приміщенні, у нас навіть фото залишилися, у нас ось це приміщення усе було залито.

На водойму перетворився й город.

Наталія, жителька села Демидів:

Вже навіть жабуриння, вже просто цвіте, ну стати не можна. Дуже всасує, просто болото. А то все город. Те, що залито, то город.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Під час мого останнього візиту на цьому місці було ще все затоплено. Подивіться, тут ще залишається таке болото. Але вода була приблизно на цьому рівні, зараз, як ми бачимо, вже відкачали майже 40 сантиметрів, але ситуація залишається ще доволі складною.

Як і місяць тому, біля подвір'я зустрічаю пані Наталю. Жінка каже, за цей час ситуація покращилася. Але води ще багато.

Далі - жінка веде мене у двір, аби показати, що через затоплення у літній кухні провалилася підлога. Досі підтопленими залишаються 50 будинків. Жінка каже, в обласній військовій адміністрації пообіцяли днями почати відкачувати воду вже безпосередньо у Київське водосховище. Бо якщо не зменшити її рівень в затопленій долині, вода і далі руйнуватиме хати.

Наталія, жителька села Демидів:

Тому що нічого не можна зробити. У людей хати тріскаються. У мене навіть у цій хаті тріщіна пішла. Плитку клали прошлий год і вже тріщіна пішла.

Для відкачування води з вулиць села, обласна влада обіцяє встановити дві потужніші помпи.