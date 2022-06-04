Вони - теж справжні зірки. Бо боронять Батьківщину, а ще встигають записувати відео, танцювати, співати і жартувати. Збройні сили за 100 днів війни стали трендом українського Тік-Току. Анна Каменєва продивилася десятки роликів, аби дізнатися, чим вони підкорили серця мільйонів. Тож топ-рейтинг миттєвостей - далі.

Отак - десятки дублів і постановочні бої. Ну хто ж їх не знає? Кадирівські ТікТок війська. Які то зі світлофором воюють... То сосни розстрілюють.

І все - заради переглядів. Та і на цьому фронті орки програють нашим захисникам. Чого вартий тільки ось цей ролик, який уже подивились 2,5 мільйони разів.

ЗСУ - стали трендом українського ТікТоку. І просто підірвали цю соцмережу. За хештегом ЗСУ - ролики подивились користувачі з усіх країн понад 4 мільярда разів, а за хештегом "Ukraine" - понад 45 мільярдів!

Українські військові підкорили ТікТок своєю щирістю та мужністю. Знімають навіть під час запеклих боїв. І ці відео від наших захисників - як заспокійливе для українців. Встигають і країну захищати, і знімати ролики про свої будні. А ще тваринок рятувати. Деяких котиків і собачок потім залишають на службі. Та й чотирилапі допомагають нашим військовим. І вже знають, як реагувати на росіян.

А ще військові їжачків підгодовують... А у вільну хвилинку - записують і жартівливі відео. Бо ...

Сміх взагалі знижує рівень гормонів стресу, допомагає підвищити імунітет.

Підкорюють мережу піснями... Грою на музичних інструментах... Та мільйони переглядів збирають ролики, де наші захисники танцюють.

Це відео, на якому військовий Олександр танцює під хіт Уітні Хьюстон - стало вірусним. І лише у Тікток набрало понад 5 мільйонів переглядів. А цей взагалі - майже 90 мільйонів. І таких танцювальних відео - у бійця чимало.

Запускають наші захисники і танцювальні флешмоби. А користувачі на фан-сторінках - створюють ролики із запальними танцями бійців. А ще наші військові мають шанувальниць по всьому світу.

У топі українського тіктоку - і наші дівчата-захисниці. І будьте певні - з такими захисниками і захисницями перемога України - не за горами.