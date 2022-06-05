Далі - про обстановку на східному фронті. Найскладніша ситуація залишається у Сєвєродонецьку та на Слов'янському напрямку. Росіяни стягують туди резерви. Українська розвідка фіксує там понад 20 батальйонних тактичних груп, а це до 16 тисяч особового складу. Утім наші захисники тримають оборону і дають противнику відсіч.

У тому ж Сєвєродонецьку, за даними Луганської військової адміністрації, наші бійці відбили до 20% території. Є успіхи й на підступах до міста. Докладніше - Євген Соломін.

Ці машини везуть нові понтони. Бо старі у російської армії потонули. Тепер окупанти готуються знову влаштувати переправу через Сіверський Донець у районі Білогорівки. Тож є сподівання на чергову серію луганської Чорнобаївки. Минулі чотири спроби переправитися для росіян закінчилися їх повним розгромом.

Наша армія завдає ударів у відповідь у районі тієї ж Білогорівки та Метьолкіного. У Сєвєродонецьку "припаркували" танк окупантів. Це епічне відео - денацифікація ворожого металобрухту.

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Україна повернула контроль приблизно над половиною обласного центру.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Російська армія кинула всі сили та резерви на захоплення Сєвєродонецька. ЗСУ поступово посувають окупантів в обласному центрі. Рашисти підривають мости, аби ми не могли підвозити підкріплення військовим та гуманітарку цивільним.

У Сєвєродонецьку та Лисичанську ворог пошкодив щонайменше 12 багатоповерхівок. Є інформація про чотирьох загиблих та одного пораненого цивільного на Луганщині.

Відкритих гуманітарних маршрутів із Сєвєродонецька немає. Ці чоловіки - батько із сином - в евакуацію вирушили… пішки. Спочатку їх спрямували на безпечний маршрут військові, а вже тут на допомогу прийшли поліцейські.

Сработало какое-то чутье. Внук сказал - дедушка идем в подвал! Ми быстро оделись. И то место, где ми сидели разорвано вклочья. Металлическая дверь изуродована, пролетело всю соседскую квартиру и рвануло у нас.

У Лисичанську немає світла, газу, електрики, місто зруйновано на 60%. Відносно безпечний маршрут евакуації - дорогою на Бахмут, але там стріляють. Місто тримається на гуманітарній допомозі.

Олег Григоров, керівник ГУНП у Луганській області:

На території міста Лисичанська працює 10 нарядів поліції, працівниками поліції спільно з ВЦА щодня доставляється двома машинами з гуманітарною допомогою для міста Лисичанськ.

Тим часом в окупованому Рубіжному російська армія дорвалася до майна українців: тягнуть усе, що бачать.

Так, это второй подъезд, третий этаж. Квартиры взломаны. И тут тоже.

… Натомість російські мародери повертають … пам'ятники Леніну.

Просто за методичками того ж таки Ілліча на Донеччині рашисти вкотре знищили релігійну святиню. Через обстріли масштабна пожежа охопила Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври. У вогні - головний храм обителі.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Все це робиться зі схвалення московського патріарха Кирила та російського народу. Знищити українську культуру - це стратегічна мета росіян. І лише спільними зусиллями всього цивілізованого світу їх можна зупинити. Росія має бути виключена з ЮНЕСКО та всіх культурних організацій, російські діячі мають стати нерукоподатними у всьому світі.

Палало і поблизу Мар'їнки. Окупанти обстрілювали місто та околиці, де вісім років триває війна. Коли в хід пішла важка техніка рашистів, наші бійці із західної зброї нищили її так, що у танків башти зривало і відкидало на десятки метрів.

На Донеччині - обстріли по всій лінії фронту. Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, села Нью-Йорк, Василівка, Маяки. Ворог застосовував танки, артилерію, міномети, "Точку-У". Пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти. Є поранені.

Окупанти вцілили в лінію електропередач, через це проблеми з водопостачанням північної частини Донеччини.

Вадим Лях, голова Слов'янської міської військової адміністрації:

Пытаемся запустить Маяцкий водовод, слудующим будет Донецкий водовод. Скажу сразу тем, кто не совсем понимает, эти оба водовода находятся в зоне боевых действий. И все это осложняет.

На лінію вогню вдається доправляти гуманітарні вантажі. Сьогодні волонтери та поліція привезли продукти та засоби гігієни у Вугледар.

Это хлеб - вигружаем все.

У Донецькій та Луганській областях наша армія стримує наступ ворога та не дає реалізувати стратегічну мету росіян - сухопутний коридор до окупованого Криму.