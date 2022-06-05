Битва за Донбас: бійці ЗСУ відбили до 20% території Сєвєродонецька [ Редагувати ]
Далі - про обстановку на східному фронті. Найскладніша ситуація залишається у Сєвєродонецьку та на Слов'янському напрямку. Росіяни стягують туди резерви. Українська розвідка фіксує там понад 20 батальйонних тактичних груп, а це до 16 тисяч особового складу. Утім наші захисники тримають оборону і дають противнику відсіч.
У тому ж Сєвєродонецьку, за даними Луганської військової адміністрації, наші бійці відбили до 20% території. Є успіхи й на підступах до міста. Докладніше - Євген Соломін.
Ці машини везуть нові понтони. Бо старі у російської армії потонули. Тепер окупанти готуються знову влаштувати переправу через Сіверський Донець у районі Білогорівки. Тож є сподівання на чергову серію луганської Чорнобаївки. Минулі чотири спроби переправитися для росіян закінчилися їх повним розгромом.
Наша армія завдає ударів у відповідь у районі тієї ж Білогорівки та Метьолкіного. У Сєвєродонецьку "припаркували" танк окупантів. Це епічне відео - денацифікація ворожого металобрухту.
У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Україна повернула контроль приблизно над половиною обласного центру.
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:
Російська армія кинула всі сили та резерви на захоплення Сєвєродонецька. ЗСУ поступово посувають окупантів в обласному центрі. Рашисти підривають мости, аби ми не могли підвозити підкріплення військовим та гуманітарку цивільним.
У Сєвєродонецьку та Лисичанську ворог пошкодив щонайменше 12 багатоповерхівок. Є інформація про чотирьох загиблих та одного пораненого цивільного на Луганщині.
Відкритих гуманітарних маршрутів із Сєвєродонецька немає. Ці чоловіки - батько із сином - в евакуацію вирушили… пішки. Спочатку їх спрямували на безпечний маршрут військові, а вже тут на допомогу прийшли поліцейські.
Сработало какое-то чутье. Внук сказал - дедушка идем в подвал! Ми быстро оделись. И то место, где ми сидели разорвано вклочья. Металлическая дверь изуродована, пролетело всю соседскую квартиру и рвануло у нас.
У Лисичанську немає світла, газу, електрики, місто зруйновано на 60%. Відносно безпечний маршрут евакуації - дорогою на Бахмут, але там стріляють. Місто тримається на гуманітарній допомозі.
Олег Григоров, керівник ГУНП у Луганській області:
На території міста Лисичанська працює 10 нарядів поліції, працівниками поліції спільно з ВЦА щодня доставляється двома машинами з гуманітарною допомогою для міста Лисичанськ.
Тим часом в окупованому Рубіжному російська армія дорвалася до майна українців: тягнуть усе, що бачать.
Так, это второй подъезд, третий этаж. Квартиры взломаны. И тут тоже.
… Натомість російські мародери повертають … пам'ятники Леніну.
Просто за методичками того ж таки Ілліча на Донеччині рашисти вкотре знищили релігійну святиню. Через обстріли масштабна пожежа охопила Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври. У вогні - головний храм обителі.
Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:
Все це робиться зі схвалення московського патріарха Кирила та російського народу. Знищити українську культуру - це стратегічна мета росіян. І лише спільними зусиллями всього цивілізованого світу їх можна зупинити. Росія має бути виключена з ЮНЕСКО та всіх культурних організацій, російські діячі мають стати нерукоподатними у всьому світі.
Палало і поблизу Мар'їнки. Окупанти обстрілювали місто та околиці, де вісім років триває війна. Коли в хід пішла важка техніка рашистів, наші бійці із західної зброї нищили її так, що у танків башти зривало і відкидало на десятки метрів.
На Донеччині - обстріли по всій лінії фронту. Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, села Нью-Йорк, Василівка, Маяки. Ворог застосовував танки, артилерію, міномети, "Точку-У". Пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти. Є поранені.
Окупанти вцілили в лінію електропередач, через це проблеми з водопостачанням північної частини Донеччини.
Вадим Лях, голова Слов'янської міської військової адміністрації:
Пытаемся запустить Маяцкий водовод, слудующим будет Донецкий водовод. Скажу сразу тем, кто не совсем понимает, эти оба водовода находятся в зоне боевых действий. И все это осложняет.
На лінію вогню вдається доправляти гуманітарні вантажі. Сьогодні волонтери та поліція привезли продукти та засоби гігієни у Вугледар.
Это хлеб - вигружаем все.
У Донецькій та Луганській областях наша армія стримує наступ ворога та не дає реалізувати стратегічну мету росіян - сухопутний коридор до окупованого Криму.
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Наші захисники чинять спротив - загалом за добу відбили майже два десятки атак. Вони почали застосовувати новітню європейську зброю.
У контрольованій російською армією частині Сєвєродонецька рашисти вбивають мирних громадян. Вважають їх підозрілими та просто розстрілюють.
На Донеччині Бахмутський та Краматорський райони через постійні обстріли залишилися без електрики. Окупанти пошкодили високовольтну лінію. Через це під землею були заблоковані гірники.
Магазини та аптеки в селищі не працюють і через обстріли до людей не можуть приїхати швидкі. Більш як місяць - сімсот жителів П'ятихаток живуть без електрики.
За добу на Донеччині росіяни вбили шість цивільних, 11 - поранили. Зруйновано 74 об'єкти - житлові будинки, школи, дитячі садки, лікарня.