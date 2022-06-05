Українські захисники повернули контроль над половиною Сєвєродонецька. Також ЗСУ взяли у полон 8 російських окупантів.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, проте протягом двох днів вони були відкинуті, місто поділене навпіл. Окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян", - сказав він.

За словами Гайдая, російське командування кинуло багато живої сили на захоплення Сєвєродонецька та траси Лисичанськ-Бахмут.

Загалом ситуація у Луганській області складна. Окупанти не припиняють обстрілів. Зокрема, вночі російські війська випустили приблизно 30 снарядів в будівлю гуманітарного штабу в Лисичанську.