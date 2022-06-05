Українські військові контролюють половину Сєвєродонецька - Гайдай [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Українські захисники повернули контроль над половиною Сєвєродонецька. Також ЗСУ взяли у полон 8 російських окупантів.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, проте протягом двох днів вони були відкинуті, місто поділене навпіл. Окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян", - сказав він.
За словами Гайдая, російське командування кинуло багато живої сили на захоплення Сєвєродонецька та траси Лисичанськ-Бахмут.
Загалом ситуація у Луганській області складна. Окупанти не припиняють обстрілів. Зокрема, вночі російські війська випустили приблизно 30 снарядів в будівлю гуманітарного штабу в Лисичанську.
по темі
З першого місяця війни на рахунки ГО "Повернись Живим" та потреби ЗСУ FAVBET Foundation перерахував понад 4 млн грн
Росія продовжує вбивати українців, поки деякі просять "не принижувати" країну-окупанта
Президент рф володимир путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися"
Дрони-бомбардувальники, дрони-навідники, дрони-камікадзе... Ці апарати невпинно працюють і в мирний час, і на війні. Якщо за мирного часу вони допомагали аграріям, промисловцям і звісно ж відеооператорам, то зараз - стали очима навідників артилерії та новітньої зброї.
Російська авіація вночі завдала удару по Сумській області