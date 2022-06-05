В суботу, 4 червня, російські окупанти обстріляли населені пункти Харківського та Чугуївського районів – поранення дістало шестеро мирних жителів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі було зруйновано житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. З важкої зброї обстріляли Дергачі та навколишні села, постраждалих немає.

Також окупанти обстріляли населені пункти Чугуївського району. В місті Чугуїв поранення дістав 52-річний чоловік. У селах Коробочкіне та Чкаловське двоє поранених. Ще двоє поранених в смт Малинівка. У місті Балаклія Ізюмського району поранення дістала літня жінка.

На території Харківщини тривають бойові дії. На Харківському напрямку окупанти намагаються обстрілювати позиції українських захисників та втримати раніше захоплені території.

У районі Ізюму найгарячіше. Окупанти роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке - Долина та Бражківка - Вірнопілля. ЗСУ тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат, повідомив Синєгубов.