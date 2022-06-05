Окупанти обстрілюють Харківську область [ Редагувати ]
На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій.
З метою підтримки наступальних дій прискорено відновлює транспортну та залізничну інфраструктури на тимчасово захоплених територіях.
Крім того, ворог продовжує застосування засобів радіоелектронної боротьби для створення умов, що унеможливлюють використання БпЛА з боку ЗСУ.
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Дрони-бомбардувальники, дрони-навідники, дрони-камікадзе... Ці апарати невпинно працюють і в мирний час, і на війні. Якщо за мирного часу вони допомагали аграріям, промисловцям і звісно ж відеооператорам, то зараз - стали очима навідників артилерії та новітньої зброї.