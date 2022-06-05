Мілітарні експерти називають війну в Україні "війною дронів"

Дрони-бомбардувальники, дрони-навідники, дрони-камікадзе... Ці апарати невпинно працюють і в мирний час, і на війні. Якщо за мирного часу вони допомагали аграріям, промисловцям і звісно ж відеооператорам, то зараз - стали очима навідників артилерії та новітньої зброї.