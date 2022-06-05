У Маріуполі від вибуху міни на пляжі загинули двоє людей [ Редагувати ]
В окупованому та знищеному Маріуполі двоє людей загинули від вибуху міни. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Ми отримали підтвердження від наших джерел з кола окупаційної влади, що дійсно в п’ятницю 03 червня на пляжі "Песчаний" двоє людей загинуло через вибух міни. Один з загиблих - хлопчик 8 років.
Пляж "Піщаний" примикає до Маріупольському порту. Його показово "розмінували" окупанти після захоплдення міста.
Після цього розмінування голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко наголосив що пляжі розміновано і відкрито до відвідування.
Наслідок - дві смерті маріупольців. Ще дві смерті на руках Іващенко. Ще дві смерті на руках російських військових. Ще дві жертви війни, вже навіть без обстрілів і бомбардувань. Незважаючи на трагедію, окупаційна адміністрація міста разом з пропагандистами продовжує закликати людей на пляжі.
Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти разом зі сміттям і уламками будинків вивозять трупи людей на полігон.
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