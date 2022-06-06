Глава військової розвідки відвідав Сєвєродонецьк [ Редагувати ]
Очільник військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов побував у напівзахопленому Сєвєродонецьку. Він перевірив роботу розвідників. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.
Генерал-майор Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк... ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів.
Розвідка зазначила, що Сєвєродонецький напрямок залишається одним з "найгарячіших", де тривають активні бойові дії.
На певних ділянках ворог має в десятки більше артилерії, ніж українські захисники, проте ЗСУ продовжують тримати оборону та відтісняти окупантів.
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