Очільник військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов побував у напівзахопленому Сєвєродонецьку. Він перевірив роботу розвідників. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.

Генерал-майор Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк... ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів.

Розвідка зазначила, що Сєвєродонецький напрямок залишається одним з "найгарячіших", де тривають активні бойові дії.

На певних ділянках ворог має в десятки більше артилерії, ніж українські захисники, проте ЗСУ продовжують тримати оборону та відтісняти окупантів.