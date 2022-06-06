Як працює наша редакція на телемарафоні? Як змінилося життя кожного з колег? Подивіться у наступному матеріалі.

Війна змінила життя кожного в нашій країні. Журналісти не стали винятком із правил.

З першого дня війни ми кожного дня майже без вихідних, незважаючи на небезпеку, йдемо на роботу, знаючи, що ви потребуєте найсвіжіших новин, як ніколи раніше.

До війни я знімав сюжети розважального жанру для "Ранку з Інтером", заряджав вас позитивом для хорошого настрою протягом робочого дня. Натомість - головна тема для всіх одна: війна. Страшна, кривава і безжальна. Для мене - зміна кардинальна. Але в мене є колеги, які війну - бачили давно:

Ігор Левенок, кореспондент:

Після подій драматичних на Майдані я відправився в Крим, там ми спостерігали і фіксували як відбувається анексія. Дуже боляче було на це дивитися. Після Криму почалися події на сході нашої країни, я відправився у відрядження до Луганська.

А потім - зона АТО, згодом ООС, а тепер - повномасштабна війна. І весь час у бронежилеті...

Ігор Левенок, кореспондент:

Ось такий бронежилетик, це плито носка, він може важити до шести кілограм, восьми кілограмів, але коли ми почали їздити на Донбас, у нас інші були бронежелети, армійські - до 12 кілограмів.

Після кількох годин носіння спина дає знати про себе.

Його не можна носити більше 40 хвилин, а іноді приходиться носити його більше.

Дмитро - неодноразово бував на передовій, тому має власні секрети, як вберегти себе та журналіста.

Дмитро, оператор:

Потрібно все чути в першу чергу щоб розуміти чи буде прильот, треба чути одразу. Лягаєш - робиш те, що тобі говорять військові. Треба працювати дуже швидко, в нас немає часу там знаходитися дві години, три, чотири години.

Редактори - це ще одна каста телевізійників. Саме вони генерують ідеї та перевіряють усі журналістські матеріали. Їхнє життя з початком війни змінилося теж.

Олена Мітясова, редакторка:

З війною все пришвидшилось, пришвидшився процес виробництва новин.

Олена перед тим як стати редактором, сама багато років відпрацювала кореспондентом. Переконена, що ризик, на який йдуть журналісти - це частина їхньої професії.

Олена Мітясова, редакторка:

Професія журналіст вона сама під себе розуміє, що людина буде ризикувати, ризикувати все своє життя, бо журналістика вона небезпечна.

Після того, як отримали благословення редакторів, відправляємося на монтаж. Саме там відбувається магія. Коли текст і відео перетворюються на сюжет.

Тут ми начитуємо і тут руками наших режисерів монтажу складаємо сам сюжет. Та не менш важлива робота кипить в серці каналу. В апаратній. За тим, щоб був порядок і все виходило в ефір, стежить ціла команда режисерів і техніків. Щоденні приготування йдуть і в гримерній наших ведучих.

Лілія Налягака, телеведуча, кореспондентка:

Новини під час війни обновляються щомиті, у нас коли були активні бойові дії на Київщині, то все могло з'являтися в прямому ефірі, в нас багато ведучих читали просто з телефону новини.

Ліля зізнається: приходиться нехтувати сигналами повітряної тривоги, коли стоїш перед камерою - в прямому ефірі.

Лілія Налягака, телеведуча, кореспондентка:

Для нас немає такого поняття як "повітряна тривога", на жаль, це не правильно з точки зору безпеки, тому всім рекомендую за повітряною тривогою прямувати в бомбосховище, але так як у нас робота йде безперевно в прямому ефірі, ми змушені в такий період бути в студії, працювати.

Особливо важко даються прямі ефіри вночі що журналістам, що телеведучим. Спати на каналі насправді вже стало традицією.

Так… так.. іноді немає часу поїхати додому, або немає можливості, як то в комендантську годину. Тому кожен собі тут облаштував зони комфорту, де можна зайняти горизонтальне положення і навіть подрімати.

Але не всім колегам пощастило, як мені. Більшість спить на підлозі і це не завжди комфортно, але ми не зважаємо на це. На роботі ми їмо, спимо, живемо і працюємо для вас і всупереч всьому! Наші глядачі, ми поруч з вами, до перемоги!