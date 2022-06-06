Американська компанія Apple на щорічній Всесвітній конференції розробників (WWDC) представила новий фірмовий процесор M2 та створені на його базі ноутбуки MacBook Air та MacBook Pro.

Новий ARM-чип M2, збудований на пʼятинанометровому техпроцесі другого покоління, вміщає 20 млрд транзисторів, що на 20% більше, ніж у його попередника M1. Кількість процесорних ядер не змінилася - їх 8, але число графічних ядер зросло з 7 до 8 чи 10.

Продуктивність по CPU стала на 18% вищою, а по GPU - на 25% (на 35% при максимальному споживанні енергії).

Новий чип може обробляти відео 8К. До M2 можна підключати зовнішній екран із роздільною здатністю до 6К.

M2 підтримує до 24 ГБ оперативної памʼяті LPDDR5. Пропускна здатність памʼяті досягає 100 Гб/с, що вдвічі більше за M1.

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Першим пристроєм на новому процесорі став компактний ноутбук MacBook Air, виконаний у стилістиці останніх поколінь смартфона iPhone та планшета iPad.

Ноутбук у цільноалюмінієвому корпусі, доступний у сріблястому, сірому, золотистому та чорному кольорах, отримав 13,6-дюймовий дисплей Liquid Retina з вбудованою в "човник" екрану новою HD-камерою FaceTime 1080p.

У новому поколінні MacBook Air повернулася зарядка MagSafe з магнітним кріпленням, а також ноутбук отримав два порти Thunderbolt для підключення різних аксесуарів та 3,5-мм аудіороз'єм з підтримкою навушників з високим імпедансом. Акустика з чотирма динаміками підтримує просторове аудіо з ефектом занурення та Dolby Atmos.

Вперше MacBook Air отримав швидку зарядку 67 Вт, яка дає змогу зарядити батарею на 50% за півгодини, а заявлений термін роботи без підзарядки - до 18 години в режимі відтворення відео.

Для ноутбука запропонують і новий компактний адаптер живлення потужністю 35 Вт із двома портами USB-C, що дозволить одночасно заряджати два пристрої.

Новий 13-дюймовий MacBook Pro з процесором M2, крім чипа та пов'язаних із ним змін, не змінився.

У продажу новий MacBook Air з'явиться у липні за ціною від $1,2 тис., а MacBook Pro з M2 коштуватиме $1,3 тис.

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