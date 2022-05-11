Компанія Apple оголосила про припинення випуску музичного програвача iPod. Про це йдеться в заяві компанії.

З'явившись понад 20 років тому, iPod підкорив користувачів у всьому світі можливістю взяти свою музику з собою в дорогу. Сьогодні ця можливість інтегрована на всю лінійку продуктів Apple - від iPhone і Apple Watch до iPad і Mac. Завдяки додатку Apple Music користувачі мають доступ до більш ніж 90 мільйонів пісень та 30 тисяч плейлистів.

Останню модель плеєра iPod Touch можна буде придбати на сайті компанії та в офіційних магазинах, доки вона буде в наявності.

Музичний плеєр компанії Apple вперше був представлений у жовтні 2001 року. Плеєр iPod випускався у кількох версіях: класичний, Nano, Shuffle та Touch.

З появою стрімінгового сервісу Apple Music та нових моделей iPhone популярність айподів стала падати. Остання модель у лінійці айподів - iPod Touch 7 - вийшла у травні 2019 року. Ажіотажу новинка не викликала.

Еволюція плеєрів iPod

Нагадаємо, що Apple запустив сервіс для самостійного ремонту iPhone.