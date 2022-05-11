Apple припиняє випуск iPod [ Редагувати ]
Компанія Apple оголосила про припинення випуску музичного програвача iPod. Про це йдеться в заяві компанії.
З'явившись понад 20 років тому, iPod підкорив користувачів у всьому світі можливістю взяти свою музику з собою в дорогу. Сьогодні ця можливість інтегрована на всю лінійку продуктів Apple - від iPhone і Apple Watch до iPad і Mac. Завдяки додатку Apple Music користувачі мають доступ до більш ніж 90 мільйонів пісень та 30 тисяч плейлистів.
Останню модель плеєра iPod Touch можна буде придбати на сайті компанії та в офіційних магазинах, доки вона буде в наявності.
Музичний плеєр компанії Apple вперше був представлений у жовтні 2001 року. Плеєр iPod випускався у кількох версіях: класичний, Nano, Shuffle та Touch.
З появою стрімінгового сервісу Apple Music та нових моделей iPhone популярність айподів стала падати. Остання модель у лінійці айподів - iPod Touch 7 - вийшла у травні 2019 року. Ажіотажу новинка не викликала.
Еволюція плеєрів iPod
Нагадаємо, що Apple запустив сервіс для самостійного ремонту iPhone.
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