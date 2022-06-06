Борис Джонсон залишається прем'єр-міністром Великої Британії [ Редагувати ]
Борис Джонсон залишається прем'єр-міністром Великої Британії. Про це повідомляє BBC.
Партія консерваторів винесла вотум про довіру Борису Джонсону. Він отримав у 59% голосів на підтримку, перевага його прихильників - 63 голоси ("за" 211, "проти" - 148).
Це означає, що Джонсон залишиться на посаді прем'єр-міністра.
Перед голосуванням Джонсон виступив перед однопартійцями та заявив, що зараз не час міняти керівництво Сполученого Королівства.
Коли я сьогодні вранці говорив з Володимиром Зеленським, я чітко заявив, що сильна позиція Сполученого Королівства зараз потрібніша, ніж будь-коли раніше, тому що на Україну чиниться дедалі більше тиску з тим, щоб вона погодилася на невигідну їй мирну угоду.
Безумовно, я розумію тривогу тих, хто ініціював це голосування. Однак наважуся заявити, що зараз не час для млявої та абсолютно необов'язкової внутрішньополітичної драми та довгих місяців метань країни з боку в бік.
Однією з причин проведення голосування з вотуму про недовіру Джонсону була "справа про вечірки" - скандал через участь британського прем'єра у вечірках на Даунінг-стріт під час загальнонаціонального локдауну.
Нагадаємо, що напередодні Борис Джонсон підтвердив передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню M270, які можуть бити на відстань 80 км.
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Консервативна партія Великобританія наступного тижня може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону