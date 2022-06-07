У Маріуполі окупанти вербують жителів у концентраційні фільтраційні табори. Абоненти мобільного оператора "Фенікс "в останні дні отримують розсилку з пропозицією про" роботу "від"Мін'юсту ДНР". Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Він підкреслив, що росіяни вже давно не приховують ні адрес, ні наявності катівень для українців.

При цьому Андрющенко додав, що нестача кадрів пов'язана з розконцервацією колишніх місць відбування покарань.