У Маріуполі окупанти вербують жителів у фільтраційні табори [ Редагувати ]
У Маріуполі окупанти вербують жителів у концентраційні фільтраційні табори. Абоненти мобільного оператора "Фенікс "в останні дні отримують розсилку з пропозицією про" роботу "від"Мін'юсту ДНР". Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Він підкреслив, що росіяни вже давно не приховують ні адрес, ні наявності катівень для українців.
При цьому Андрющенко додав, що нестача кадрів пов'язана з розконцервацією колишніх місць відбування покарань.
Наповнення їх відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи. Нацизм 21 століття виглядає саме так.
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