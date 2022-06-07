Європейський союз послабив шостий пакет санкцій проти росії, виключивши з нього заборону на доступ до хмарних сервісів.

Про це повідомляє у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів Євросоюзу в 6-му пакеті санкцій. Потім Рада ЄС редагує повідомлення, видаливши звідти згадки про хмарні технології. Ніяких уточнень або роз'яснень від офіційних осіб. Ми повинні посилювати санкційний тиск. Не послаблювати", - зазначив він.