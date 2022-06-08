На Київщины 15-річний хлопець допоміг ЗСУ відстежити рух ворожої колони і знищити ії [ Редагувати ]
Під час окупації Київщини 15-річний хлопець допоміг ЗСУ відстежити рух ворожої колони, використавши дрон. Колону було знищено. Цю історію розповіло британське видання The Telegraph.
Маленького помічника українським військовим звати Андрій. Він майстерно керує безпілотниками та катається на скейтборді.
Хлопчик вночі відстежив координати великої колони військової техніки, яка рухалася Житомирською трасою на Київ. Ці координати він передав ЗСУ і ворожу техніку вдалося знищити.
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