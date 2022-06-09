Окупанти відчувають складнощі з переправою через річку у боях за Сєвєродонецьк [ Редагувати ]
Російські окупанти продовжують атаки в Сєвєродонецьку. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).
Ворог прагне піднятися по Сіверському Дінцю через складнощі з переправою через річку.
Як зазначається, в боях за Сєвєродонецьк окупанти одночасно прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.
В ISW повідомляють, що українські військові продовжують вести маневрову оборону Сєвєродонецька і, ймовірно, зосередяться на тому, щоб завдати великої шкоди російським силам, а не намагатися утримати все місто.
Російські війська, ймовірно, прагнуть просунутися вгору по західному березі Сіверського Дінця, щоб уникнути складної переправи через річку з боку Сєвєродонецька.
Крім того, російські сили проводили атаки з РСЗВ і розвідувальні операції в Миколаївській області і активізують операції в Херсонській області у відповідь на недавні українські контратаки.
Також росіяни, ймовірно, намагаються посилити контроль над трасою Т0812, що пролягає по території Оріхівського і Василівського районів, для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя - тому і перекинули туди 30 танків Т - 62.
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