741 дитина постраждала в Україні через війну росії проти України. 263 маленьких українців - росіяни вбили, майже п'ятсот - отримали поранення... І це лише офіційна статистика. Реальні цифри - набагато страшніші й трагічніші...

У столиці Словенії - Любляні українці провели мирну акцію - присвятили її захисту дітей від війни. А також закликали підписати петицію. Як усе було - дивіться в сюжеті моїх колег.

Облиті червоною фарбою іграшки та дитяче взуття - як символ страждань маленьких українців через війну. 24-річна Анастасія розповідає, як виживають і дорослі, і діти в окупованому Маріуполі.

There is no water, gas or electricity in the city.