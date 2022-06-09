Картини з Бучі… Вони пережили влучання ракет, окупацію, бачили всі звірства росіян і вистояли. Художники з Київщини вивезли 18 дивовижних полотен до Чернівців. Унікальні картини зараз продають на благодійній виставці. А за виручені кошти митці допомагають своїм землякам - возять в місто продукти, ліки, засоби гігієни. Вцілілі картини бачила й Ольга Лучек.

Цю картину, що має назву "відродження" Максим створив за кілька днів до початку повномасштабної війни. Коли російські військові заходили до Бучі, йому з дружиною вдалося евакуюватися. У їхній будинок влучив російський снаряд. Але картини збереглися.

Максим Рибалко, художник:

Саме в наш райончик, провулок Заводський туди зайшли росіяни, вони застрелили сусіда нашого просто у дверях, який йшов додому, досі ці прострелені двері. Вбили другого сусіда, котрий готував їжу, на кирпичах готували їжу. Цих сусідів потім поховали другі сусіди за будинком. В наш будинок попали снаряди, вщент вигоріли три поверхи. Наскрізь гуляє вітер, ти дивишся і бачиш небо.

Зараз там все зруйновано... Бучу вже не впізнати. Перед очима цих людей і досі ті перші дні російського вторгнення. Максим та Анастасія вирішили повернутися. Бо в оселі залишилися їхні пташки. Згадують, цей крок тоді їм міг вартувати життя.

Анастасія Мережко, художниця:

Повернулись за пташечками, в момент коли ми зайшли у квартиру, там 4 поверх. Максим мені кричить лягай, летить, гудить, щось страшне, була гігантська ракета, яка просто пролетіла над нашим будинком і впала трошки далі. Нам пощастило не те що на будинок не впала, а що вона не зірвалася.

Зараз подружжя художників возить гуманітарну допомогу жителям Бучі. Під час чергової поїздки вивезли й картини до Чернівців. Зараз їх виставили у галереї, більшу частину вже продали. Тут і полотна, які Максим створив до війни, і картини Анастасії народжені вже у Чернівцях. На одному з полотен зобразила свої улюблені квіти - віоли. Навіть висадили їх тут на Буковині, на подвір'ї оселі, де їх прихистили.

Анастасія Мережко, художниця:

Через волонтерство весь час стикаєшся зі смертю, горем, бомбами, відбуваються всі ці страшні речі і тут такі, як яскравий промінчик і, так воно полилося, і першу картину, я написала, її одразу купили, тепер вона в Англії, її подарували волонтерам-англійцям, які нам допомагають тут.

Анастасія мріє висадити віоли й у дворі їхнього будинку в рідній Бучі. Бо поки квітне Україна, вона - незламна!