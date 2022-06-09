Окупанти розглядають спосіб "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. Для цього навіть придумали новий термін - "разминирование естественным путем".

Про це свідчить нове перехоплення СБУ розмов окупантів.

"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", - говорить своєму колезі військовослужбовець ФСБ рф з позивним "Каспій".

Він запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади: "Тор" (співробітник ФСБ рф) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все все в курсе. Главное - механизм продумать".