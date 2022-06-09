Окупанти хочуть "почистити" Маріуполь від снарядів, випустивши полонених на мінні поля - СБУ [ Редагувати ]
Окупанти розглядають спосіб "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. Для цього навіть придумали новий термін - "разминирование естественным путем".
Про це свідчить нове перехоплення СБУ розмов окупантів.
"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", - говорить своєму колезі військовослужбовець ФСБ рф з позивним "Каспій".
Він запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади: "Тор" (співробітник ФСБ рф) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все все в курсе. Главное - механизм продумать".
по темі
Дружина захисника Маріуполя Арсенія Федосюка Юлія заявила, що родичам військових, які вийшли з "Азовсталі" телефонують з російських номерів і знущаються або погрожують
Служба безпеки України отримала інформацію, що на внутрішніх блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних, які здадуться їм підозрілими
У Маріуполі російські окупанти почали зносити будинки без розбору завалів
Україна готова чекати на важке озброєння, щоб звільнити окуповані території
Окупанти розширюють ще одну братську могилу на тлі заяв української влади щодо загрози епідемії у місті