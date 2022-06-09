путін ще не усвідомив свого провалу в Україні - Шольц [ Редагувати ]
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У Німеччині вважають, що президент рф володимир путін не може усвідомити початкову безнадійність своїх планів щодо війни в Україні.
Як повідомляє Bild, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Не зумівши захопити всю Україну і відвівши свої війська від Києва, він зараз бомбардує райони на сході, особливо Донбас, і, мабуть, вважає, що якщо він там все розбомбить, то потім це може стати частиною російської імперії", - заявив Шольц, коментуючи плани путіна.
За словами канцлера, економічні санкції, запроваджені через агресію рф, вже починають обмежувати можливості розвитку росії. путін зможе позбутися санкцій лише у випадку, якщо він "виведе війська та домовиться про справедливий мир з Україною".
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