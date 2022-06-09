Для Одеської та Миколаївської областей зросла загроза ракетних ударів із Чорного моря. З таких попередженням виступив спікер Одеської ОВА Братчук.

За інформацією військових, росія розмістила в акваторії два своїх корабля і підводний човен, які є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

З аналогічним попередженням про те, що росія готує нові ракетні удари по українським містам виступив і військовий експерт Олександр Коваленко. За його інформацією, до окупованого Криму завезли ракети "Калібр".

Загроза ракетних ударів з боку Чорного моря, де зараз дуже серйозна група російських кораблів... Запаси вони поповнили, вони мають, тому загроза дуже висока.

Читайте також Британія пообіцяла поставити Україні партію ракет Brimstone

"Калібр" - російські крилаті ракети. Для ураження наземних цілей з підводних човнів використовують крилаті ракети з номенклатурою 3М14К. Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг, а дальність польоту, за словами Путіна, 1400 км.

У складі Чорноморського флоту рф є 6 підводних човнів проекту "Варшав'янка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".

Підводні човни типу "Варшав'янка" несуть крилаті ракети типу "Калібр". Кожна субмарина озброєна чотирма такими ракетами.

Ракети "Калібр"

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що американські протикорабельні ракети Harpoon вже надійшли на озброєння ЗСУ та знаходяться на береговій лінії, прикриваючи Одещину та Миколаївщину від висадки десанту.