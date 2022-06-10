Швейцарія приєдналася до шостого пакету антиросійських санкцій Євросоюзу [ Редагувати ]
Уряд Швейцарії запроваджує санкції проти росії, підтримавши шостий пакет обмежень Євросоюзу. Про це повідомила прес-служба Федеральної ради Швейцарії.
Санкції Швейцарії повністю збігаються з обмеженнями ЄС. Швейцарія запровадить ембарго на російські нафту та нафтопродукти, а також накладе персональні санкції на 100 росіян та білорусів.
Санкції набудуть чинності сьогодні, 10 червня, о 19:00 за київським часом.
3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти росії. Країни ЄС мають відмовитися від російської нафти впродовж шести місяців, від нафтопродуктів - впродовж восьми.
Також ЄС відключить від міжнародної системи переказів SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк, Московськый кредитный банк.
В ЄС також заборонили мовлення російських телеканалів РТР-Планета, Россия 24, ТВ Центр. Також ЄС вніс у списки санкцій низку громадян Росії.
Нагадаємо, що Швейцарія заборонила Німеччині та Данії передавати Україні бронетранспортери та боєприпаси, однак дозволила поставку деталей для військової техніки Україні.
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