Федеральна рада Швейцарії відхилила запит Німеччини на передачу Україні боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, раніше отриманих від Швейцарії. Про це повідомляє видання SRF.

Передача боєприпасів порушує швейцарське законодавство про військові матеріали, яке забороняє передавати озброєння країнам, які перебувають у стані війни.

Швейцарія також відхилила запит Данії, яка хоче передати Україні 22 колісні бронетранспортери Piranha власного виробництва.

Водночас управління оборонних закупівель Швейцарії дозволило Німеччині вільно розпоряджатися 42 танками Leopard 2, які Швейцарія вивела з експлуатації в 2010-2011 роках і повернула німецькому оборонному концерну Rheinmetall у рамках обміну.

Берлін хоче передати ці танки Чехії, а Чехія в свою чергу передасть Україні танки радянського виробництва.

Нагадаємо, що Німеччина у липні передасть ЗСУ перші 15 зенітних самохідних установок Gepard.