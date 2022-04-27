Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Швейцарія запровадила чергові санкції проти росії.

Про це повідомляє Єрмак у Telegram.

Санкції передбачають заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри.

Також у Швейцарії більше не можна реєструвати трастові фонди для громадян або жителів росії.

"Ізоляція та омріяний радянський союз для рф з кожним днем стає реальністю", - написав Єрмак.