Швейцарія запровадила потужні санкції проти росії [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Швейцарія запровадила чергові санкції проти росії.
Про це повідомляє Єрмак у Telegram.
Санкції передбачають заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри.
Також у Швейцарії більше не можна реєструвати трастові фонди для громадян або жителів росії.
"Ізоляція та омріяний радянський союз для рф з кожним днем стає реальністю", - написав Єрмак.
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