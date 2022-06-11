Окупанти примусово вивезли до Первомайська жителів недавно захопленої Попасної Луганської області. Про це повідомляє голова Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов в ефірі телемарафону.

Після цього вони пограбували будинки місцевих жителів.

Окупанти захопили Попасну 8 травня. На той момент у місті залишалося близько 1,5 тисячі людей.

Окупанти примусово вивезли жителів у Первомайськ. Людям довелося самостійно подолати близько семи кілометрів пішки, щоб повернутися додому. Під час так званої "зачистки" російські військові пограбували будинки у Попасній.

Схожа ситуація сталася і в Комишувасі, де у храмі ховалися 60 осіб. Загарбники обіцяли їм привезти харчі, проте наступного дня також депортували.

Крім того, за словами Ханатова, окупанти досі не забрали тіл вбитих російських солдатів, вони лежать на вулицях Попасної.