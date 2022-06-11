"Окупанти вогнеметами б'ють по Луганщині" - Гайдай [ Редагувати ]
Окупанти вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли до Оріхова, штурмують Сєвєродонецьк, знищують інфраструктуру. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Інформація про кількість жертв у Врубівці у Попаснянській громаді уточнюється. Вночі ворог застосував вогнеметну реактивну систему - вигоріло багато будинків. У лікарні Дніпра та Львова госпіталізовано п'ятьох поранених за останні дні мешканців Лисичанська.
Зруйновано значну частину промислових об'єктів Луганської області.
російська армія не залишила вцілілих промислових об'єктів у Рубіжному та Попасній. Теж зараз робить у Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на весь світ заводи. Тисячі північнодонеччан мріють повернутися і перетнути першу прохідну Азоту, проте ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь.
Повідомляється, що під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об'єднання.
До цього - кілька промислових цехів. Також зафіксовано попадання до будівель цегельного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди потрапили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей.
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