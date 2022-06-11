Окупанти вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли до Оріхова, штурмують Сєвєродонецьк, знищують інфраструктуру. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Інформація про кількість жертв у Врубівці у Попаснянській громаді уточнюється. Вночі ворог застосував вогнеметну реактивну систему - вигоріло багато будинків. У лікарні Дніпра та Львова госпіталізовано п'ятьох поранених за останні дні мешканців Лисичанська.

Зруйновано значну частину промислових об'єктів Луганської області.

російська армія не залишила вцілілих промислових об'єктів у Рубіжному та Попасній. Теж зараз робить у Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на весь світ заводи. Тисячі північнодонеччан мріють повернутися і перетнути першу прохідну Азоту, проте ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь.

Повідомляється, що під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об'єднання.