Президент США Джо Байден заявив, що президент росії володимир путін не просто вторгнувся в Україну. Він хоче знищити незалежну українську культуру, бо вважає, що її просто не існує. Про це він сказав під час брифінгу.

Подивіться, що він (путін - ред.) робить. Він стирає з лиця землі не тільки те, що лишилося. Він знищує всі їхні культурні центри - музеї, школи, пам'ятки. Він намагається знищити культуру України.

Своєю чергою він зазначив, що позиція залишитися осторонь і не підтримувати Україну є неприпустимою, а отже Захід продовжить надавати Україні допомогу навіть попри економічні проблеми.