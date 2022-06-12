Чи варто вірити заявам лукашенка про напад на Україну: в МВС дали відповідь [ Редагувати ]
Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що слова лідера білоруського режиму олександра лукашенка про введення військ на територію України не мають жодної ваги. Такі заяви притаманні йому як диктатору. Про це він повідомив в Telegram.
У лукашенка працює інстинкт самозбереження. Я завжди дивуюся надмірній увазі щодо його заяв, тому що жодна заява не мала впливу. Я називаю лукашенка флудом, який просто забруднює інформаційний простір. Він - диктатор і може дозволити собі нести все, що заманеться. Від цього він нічого не втратить.
За його словами, лукашенко намагається максимально "розмити" свою позицію.
Він поклоняється путіну чи хоче, щоб він так думав, водночас Заходу показує, що наче хоче спетляти від путіна. Його заяви про те, що він нападе на Україну чи не нападе, про прагнення миру дорівнюють нулю. Та й взагалі не він це вирішує. лукашенко представляє анексовану країну, тому що росіяни здійснили економічну анексію білорусі. Тому цінності у словах несамостійного лукашенка шукати не варто.
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