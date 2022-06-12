Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що слова лідера білоруського режиму олександра лукашенка про введення військ на територію України не мають жодної ваги. Такі заяви притаманні йому як диктатору. Про це він повідомив в Telegram.

У лукашенка працює інстинкт самозбереження. Я завжди дивуюся надмірній увазі щодо його заяв, тому що жодна заява не мала впливу. Я називаю лукашенка флудом, який просто забруднює інформаційний простір. Він - диктатор і може дозволити собі нести все, що заманеться. Від цього він нічого не втратить.

За його словами, лукашенко намагається максимально "розмити" свою позицію.