Країна-окупант прагне створити нові підрозділи для посилення наступу в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Окупанти, ймовірно, будуть залучити мобілізованих резервістів та новобранців. За даними розвідки, окупанти використовують перевищення співвідношення сил і артилерії для захоплення Сєвєродонецька та територій навколо нього.

Так, росія хоче створити більше бойових підрозділів. Проте, як правило, одночасно беруть участь в операціях максимум два з трьох батальйонів. При цьому частина солдатів у складі російських бригад часто не повністю укомплектовані.

Також Міноборони Великобританії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на 12 червня. Згідно з оновленими даними, найгарячішою точкою залишається Донбас, зокрема населені пункти Луганської області. Активні бої тривають на півдні країни, а також на лініях зіткнення у Запорізькій області.