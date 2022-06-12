Війна в Україні: розвідка Британії показала нові дані [ Редагувати ]
Країна-окупант прагне створити нові підрозділи для посилення наступу в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Окупанти, ймовірно, будуть залучити мобілізованих резервістів та новобранців. За даними розвідки, окупанти використовують перевищення співвідношення сил і артилерії для захоплення Сєвєродонецька та територій навколо нього.
Так, росія хоче створити більше бойових підрозділів. Проте, як правило, одночасно беруть участь в операціях максимум два з трьох батальйонів. При цьому частина солдатів у складі російських бригад часто не повністю укомплектовані.
Також Міноборони Великобританії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на 12 червня. Згідно з оновленими даними, найгарячішою точкою залишається Донбас, зокрема населені пункти Луганської області. Активні бої тривають на півдні країни, а також на лініях зіткнення у Запорізькій області.
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