"Засуджені" до страти: двох британців можуть обміняти на Медведчука - ЗМІ [ Редагувати ]
У Києві не виключають можливий обмін "засуджених" у так званій ДНР до страти британців Шона Піннера та Ейдена Асліна. Про це свідчать дані джерел в українській столиці британського таблоїду Sunday Express.
Обмінною монетою може стати затриманий раніше кум президента росії володимира путіна Віктор Медведчук.
Питання цих людей (обмін Піннера та Асліна, - ред.) обговорювалося цього тижня з міністром закордонних справ Ліз Трасс. Ми співпрацюємо, хочемо висловити подяку Великобританії та обов'язково розглянемо обмін на Медведчука.
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