Український військовий зміг з першого пострілу збити російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" у Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

"У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10", - сказано у повідомленні Нацгвардії.

Також зазначається, що нацгвардійці спільно з ЗСУ продовжують чинити опір окупантам у місті.

Варто зауважити, що Сєвєродонецьк зараз є однією з найгарячіших точок в Україні. Там постійно точаться вуличні бої, росіяни намагаються вибити наших захисників з міста.