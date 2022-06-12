У Сєвєродонецьку ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10" [ Редагувати ]
Український військовий зміг з першого пострілу збити російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" у Сєвєродонецьку.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.
"У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10", - сказано у повідомленні Нацгвардії.
Також зазначається, що нацгвардійці спільно з ЗСУ продовжують чинити опір окупантам у місті.
Варто зауважити, що Сєвєродонецьк зараз є однією з найгарячіших точок в Україні. Там постійно точаться вуличні бої, росіяни намагаються вибити наших захисників з міста.
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