Як українські артилеристи знищують окупантів (відео) [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Збройні сили України показали, як артилеристи знищують російських загарбників.
Про це пише Генштаб.
Це відео зсередини самохідної артилерійської установки. Саме так виглядає бойова робота українських артилеристів щодо знищення наших ворогів.
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