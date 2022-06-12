Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує провести наступного тижня телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і президентом росії володимиром путіним.

На зустрічі з молоддю у Вані Ердоган заявив, що головною темою переговорів стануть проблеми з постачанням українського зерна і, зокрема, можливість створення "зернового коридору".

Ми братимемо участь у роботі (зі створення безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції - ред.) не лише для себе, а й для третіх країн. Переговори тривають, наступного тижня ми обговоримо, які кроки можна зробити з путіним і Зеленським.

Читайте також Лавров нахамив журналісту у відповідь на запитання про вкрадене українське зерно (відео)

За словами турецького лідера, у засіках Республіки зберігається 5 млн тонн пшениці, однак турецька влада хотіла б збільшити ці обсяги.

Україна - четвертий за обсягом експортер зерна у світі. Офіційний Київ заявляє, що на території України зберігається майже 30 млн тонн зерна, яке через блокування росіянами Чорного моря намагаються експортувати автомобільним, річковим і залізничним транспортом.

Напередодні у МЗС Туреччини назвали план ООН щодо вивезення зерна з чорноморських портів найбільш правильним. Згідно з планом, деталі вивезення продовольства мають обговорити представники ООН, Туреччини, України та рф.