Ердоган анонсував переговори з Зеленським і путіним [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує провести наступного тижня телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і президентом росії володимиром путіним.
На зустрічі з молоддю у Вані Ердоган заявив, що головною темою переговорів стануть проблеми з постачанням українського зерна і, зокрема, можливість створення "зернового коридору".
Ми братимемо участь у роботі (зі створення безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції - ред.) не лише для себе, а й для третіх країн.
Переговори тривають, наступного тижня ми обговоримо, які кроки можна зробити з путіним і Зеленським.
За словами турецького лідера, у засіках Республіки зберігається 5 млн тонн пшениці, однак турецька влада хотіла б збільшити ці обсяги.
Україна - четвертий за обсягом експортер зерна у світі. Офіційний Київ заявляє, що на території України зберігається майже 30 млн тонн зерна, яке через блокування росіянами Чорного моря намагаються експортувати автомобільним, річковим і залізничним транспортом.
Напередодні у МЗС Туреччини назвали план ООН щодо вивезення зерна з чорноморських портів найбільш правильним. Згідно з планом, деталі вивезення продовольства мають обговорити представники ООН, Туреччини, України та рф.
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