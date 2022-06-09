В ООН розповіли про проблему з вивезенням українського зерна [ Редагувати ]
Розмінування ключових портів України може зайняти кілька місяців. Про це повідомляє Bloomberg.
Це станеться, навіть якщо воно почнеться негайно.
За словами радника з морської безпеки при ООН Пітера Адамса, навіть у випадку, якщо порти захочуть відкритися завтра, то все одно буде потрібно деякий час, перш ніж судна зможуть вийти у відкрите море.
На повне знешкодження морських мін в портових районах піде кілька місяців.
За його словами, в українських портах залишаються заблокованими близько 80 кораблів, на яких знаходяться близько 450 моряків. Близько третини з них з Філіппін, але також там залишається багато людей з Азербайджану, Туреччини та Сирії.
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