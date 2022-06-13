Окупанти отримали частковий успіх у Сєвєродонецьку, ворог відтіснив ЗСУ з центру міста. На Слов'янському та Бахмутському напрямках росіяни провалили штурмові операції.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін. На останньому російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони в районі Хрінівки Чернігівської області.

На харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та запобіганні подальшому просуванню наших військ до кордону України.

Противник вів штурмові дії в напрямку Тернова-Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці. Здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування наших підрозділів в районі населеного пункту Петрівка, 20 км на схід від Старого Салтова. Проводив повітряну розвідку БПЛА в районі Шестакового.

На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог в рамках логістичного забезпечення військ замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку угруповання військ рф основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ в районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Продовжує заходи по заповненню втрат.

У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістили понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі важку броньовану техніку та артилерійські системи.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають.

Обстрілював з артилерії позиції Сил оборони в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії в напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха-Врубівка. Ворог відновив наступальні дії в районі населеного пункту Золоте. Закріплюється за рубежем роти-Миронівка.

Для поліпшення тактичного становища безуспішно вів штурмові дії за напрямками Доломітне-Кодема, Доломітне-Новолуганське. Проводив повітряну розвідку БПЛА в районі Покровського.

На Курахівському напрямку ворог завдав авіаударів штурмовиками по позиціях наших військ в районі Красногорівки, 15 км на схід від Курахового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник чинив вогневий вплив уздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекидання резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону. Основні зусилля спрямовуються на утримання раніше захоплених територій. Здійснив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське. З метою уточнення становища наших військ вів повітряну розвідку в районі Давидова Броду.

Російський агресор блокує Цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходиться шість носіїв крилатих ракет морського базування типу"Калібр".