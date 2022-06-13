На півдні за добу Збройні сили України знищили 22 російських загарбників і склад боєприпасів. Противник продовжує облаштування та зміцнення рубежів оборони, активних наступальних дій не веде.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зокрема, протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. Причому, залучена важка ствольна і реактивна артилерія.

Крім того, по передмістю Миколаєва ворог продовжує обстріли 152-х міліметровим калібром. Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївську область, створюючи враження своєї присутності, щоб приховати істотні поступки по території області.

"Зате з нашого боку ворог відчуває істотне ураження і тиск з повітря: протягом доби парою вертольотів, парою штурмовиків і винищувачем було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим підкреслюється, що потрапили в скупчення противника і склад боєприпасів.

"Підтверджені втрати противника складають 22 росіян, 3 танки Т-62, 2 БМП і 3 одиниці автомобільної техніки", - наголошується в повідомленні.