Над Миколаєвом збили безпілотник окупантів [ Редагувати ]
В понеділок, 13 червня, над Миколаєвом українські військові збили ворожий безпілотник.Про це повідомив голова Миколаївської ОВВА Віталій Кім в Telegram.
Так, він написав:
Збитий над Миколаєвом розвідувальний БПЛА.
по темі
Українські військові знищили штаб, боєприпаси та техніку окупантів у Харківській області
Російська армія втратила наступальний потенціал і здатна лише на артилерійські обстріли. Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес
Біля Лисичанська Луганської області українські військові не дали просунутися російській військовій колоні
Але оборону тут тримають - просто якісь надпотужні чоловіки. Цей хлопець на першому місяці вторгнення був поранений в груди, біля серця. Відлежав у шпиталі після операції, і - знову повернувся в стрій. До своїх.
У суботу, 11 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення